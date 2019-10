Avellino, movida violenta: rissa a piazza Libertà Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri

Avellino città blindata con controlli straordinari nel capoluogo per la prevenzione del crimine e sicurezza sulla strada. Ieri sera anche la polizia municipale ha messo in campo controlli straordinari sulle strade con un presidio di controllo a piazza Libertà e pattuglie mobili. Nella tarda serata una violenta rissa si è scatenata in pieno centro a due passi da Piazza Libertà. Da accertare le cause della lite degenerata in rissa. Pronto l’intervento di Carabinieri, Polizia e 118.