"Regole e legalità: così facciamo un salto di qualita'" Il sindaco chiude il consiglio sull'allarme criminalità ma torna a punzecchiare Libera

A conclusione del consiglio comunale straordinario sulla sicurezza, dopo un lungo dibattito che ha coinvolto tutta l’assise, è intervenuto il sindaco Gianluca Festa.

“Sono molto soddisfatto di come è andata stasera, abbiamo assistito ad un consiglio di grande qualità per la pacatezza degli interventi e per il contenuto delle proposte. C’è massima condivisione sulla proposta dei sindacati rispetto alla firma di un protocollo d’intesa per vigilare sugli appalti.

Cipriano dice che questa non è la sua Avellino? Sono d'accordo. Stanno accadendo cose strane ma tutte le forze dell’ordine stanno lavorando e noi avvertiamo la presenza dello Stato. Abbiamo tuttavia la necessità di fare un salto di qualità. Appena ci siamo insediati, abbiamo operato lo sgombero di due strutture sportive occupate senza titolo. Per noi vale il rispetto delle regole, cosi come sugli sfratti che sicuramente si effettueranno e stiamo concordando con la Prefettura.

Piuttosto mi sarei aspettato da Libera, un attestato di vicinanza al sindaco Festa e all’assessore Giacobbe. Ecco cosa mi sarei aspettato da chi combatte da anni contro le mafie. E non mi sarei aspettato che dicessero che io ho usato parole scarne. Cosa avrei dovuto dire? Fortunatamente non abbiamo bisogno dell’esercito, visto che abbiamo le forze dell’ordine.

Per fare il vero salto di qualità dobbiamo garantire trasparenza, legalità, serietà, attenzione, etica. Rispetto alla videosorveglianza e alla pubblica illuminazione, tra i nostri primi atti c’è l’implementazione a Contrada Bagnoli, Picarelli e Contrada Archi. Da oggi – ha concluso Festa - possiamo aprire una pagina nuova”.