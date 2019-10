Operai a rischio sulle strade, Provincia condannata La sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Avellino.

Il tribunale di Avellino ha condannato l’Ente Provincia al risarcimento di otto dipendenti. Il giudice del Lavoro dott.ssa Iandiorio ha riconosciuto a corrispondere in favore dei lavoratori del Settore Viabilità, assistiti dall’avvocato Marco Tecce, l’indennità di rischio prevista dall’art. 37 delle Code Contrattuali al C.C.N.L.Comparto Enti locali, sospesa dall’Ente a partire dal 2011. Secondo la legge infatti gli operai sono esposti ai rischi, in relazione alle effettive condizioni, anche ambientali, ritenute pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale dei lavoratori, per il contatto con sostanze nocive, quali catrame, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina e loro composti.

E’ stato un lungo braccio di ferro, quello tra i dipendenti e l’amministrazione provinciale.

La conclusione dei magistrati segna un importante precedente, che potrebbe aprire la strada a decine di altri ricorsi.