Sequestrato hashish nella sala colloqui del carcere La denuncia dell'Osapp

Ancora un ritrovamento di hashish nel carcere di Bellizzi. Stamane, prima dei controlli di routine con i familiari, la polizia penitenziaria ha rinvenuto la droga abilmente occultata da un parente di un detenuto. ll dirigente nazionale dell'Osapp Maurizio Russo afferma: «Un plauso va al personale, sempre pronto a fronteggiare episodi del genere e all'unità cinofila. Il personale è chiamato sempre più spesso a far fronte alle emergenze in situazioni precarie. È paradossale come lo Stato chieda massimo dalla polizia penitenziaria, pur conoscendo le tantissime richieste di aiuto».