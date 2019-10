Moglie e figli maltrattati, 44enne non più agli arresti Il Gip di Avellino: obbligo di dimora per un uomo di San Martino Valle Caudina

Era già stato autorizzato a recarsi a lavoro e anche a prendere parte alla organizzazione di una sagra, ora non è più agli arresti domiciliari. Il Gip del Tribunale di Avellino, Ciccone, ha infatti disposto l'obbligo di dimora per un 44enne di San Martino Valle Caudina – è difeso dall'avvocato Stefano Melisi – accusato di maltrattamenti ai danni della moglie e dei figli minori, che attualmente vivono in un'altra località. L'uomo era stato colpito dal divieto di avvicinamento alle parti offese, ma otto mesi e mezzo fa la misura gli era stata aggravata ed era finito ai domiciliari. Dove, come detto, è rimasto fino al momento in cui il giudice ha ritenuto di applicargli una misura meno afflittiva.