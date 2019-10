Camorra, Morra: l'Irpinia è un territorio che va monitorato Il presidente nazionale della commissione Antimafia Nicola Morra a confronto con Cantelmo

«Un territorio che terremo sotto controllo, la mia presenza qui non è un puro caso, vuol dire che lo Stato c’è», il presidente della commissione antimafia Nicola Morra è arrivato puntuale in Procura per un confronto con il Procuratore capo Rosario Cantelmo sugli ultimi episodi di criminalità.

La migliore strategia contro la criminalità è fare il proprio dovere, se questo è stato fatto, allora si deve stare tranquilli.

La commissione ha il dovere di rappresentare lo Stato non solo quando reprime, ma sempre. La commissione è un’avanguardia educativa. Il nostro è un Paese che deve prendere coscienza che ancora oggi bisogna combattere certi fenomeni criminali, che sia ad Avellino o Pordenone o Caltanissetta».