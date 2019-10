Spacciavano davanti le scuole, arrestati 4 giovani I dettagli in una conferenza stampa dei Carabinieri alle 10

Dalle prime ore di oggi i Carabinieri della Compagnia di Avellino sono impegnati per l’esecuzione di quattro misure coercitive, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa prevista per le ore 10.00 odierne al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.