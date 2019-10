Villa comunale e luoghi della movida, ecco la mappa dei pusher Viale Italia, via De Conciliis, davanti all'"Amatucci" e nei pressi di una scuola privata

Martedì il giudice Marcello Rotondi interrogherà i 4 giovani arrestati nell’ambito di una operazione antidroga dei carabinieri. I 4 (A.A.19 anni, A.I. 28 anni, D.D. 20 anni e A.A. 19enne di Pietradefusi) sono agli arresti domiciliari con l’accusa di spaccio di droga. Secondo l’impianto accusatorio i giovani indagati spacciavano nei bagni delle scuole, lungo il corso dietro l’ex cinema Eliseo e il loro quartier generale era la Galleria Mancini.

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Avellino guidati dal comandante Pirronti, e coordinati dal comandante provinciale Massimo Cagnazzo, hanno acquisito video, intercettazioni e foto dei presunti pusher. Nell’ordinanza sono elencate le strade in cui si spaccia: viale Italia, nella villa comunale di Corso Vittorio Emanuele, in via De Conciliis, via Tuoro Cappuccini, nei giardinetti piazza Kennedy, via Roma (piazzetta Cinema Eliseo). Tra le scuole individuate nell’ordinanza, c’è l’Ipia Amatucci di viale Italia e un altro istituto scolastico privato, ma c'è anche un circolo privato di Pozzo del Sale.

La droga veniva venduta a 10 euro al grammo e i 4 indagati si facevano aiutare anche da un minorenne per portarla all’interno della scuola. I giovani usano i social per comunicare, whatsapp, telegram e parlano in codice.