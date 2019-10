Precisazione: Mario Dell'Anno estraneo alla Nco L'imprenditore, suo malgrado, è menzionato nelle intercettazioni della Dda al clan Partenio

L'imprenditore Mario Dell'Anno è del tutto estraneo e mai è stato neanche sospettato di far parte della Nco di Raffaele Cutolo. Suo malgrado, menzionato nelle intercettazioni della Dda a carico del clan Partenio (viene citato insieme a Sergio Marinelli), Dell'Anno non ha nulla a che vedere con le indagini avviate ad Avellino e in Irpinia.

Tanto si doveva per evitare spiacevoli equivoci involontariamente ingenerati, con le scuse all'interessato e ai nostri lettori.