Inchiesta Aias, l'ennesimo rinvio. Udienza rinviata al 2020 Una mancata notifica fa slittare l'udienza al 16 gennaio prossimo

Aias, il processo non ancora accenna a iniziare. Questa mattina l'ennesimo rinvio. L'udienza, al prima con precisione, è stata fissata al 16 gennaio 2020. Dunque, ancora non parte il processo per l’associazione Aias- Noi con Loro, le onlus per l’assistenza ai disabili finite al centro di un’inchiesta della procura di Avellino. Questa mattina si sarebbe dovuta svolgere la prima udienza davanti al nuovo collegio, ma a causa di una mancata notifica l'udienza è stata rinviata al nuovo anno.

Tra gli imputati, accusati di peculato, riciclaggio, malversazione ai danni dello Stato e truffa aggravata, ci sono Annamaria Scarinzi moglie dell’ex Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, le due figlie, Simona e Floriana e l’ex Presidente di Aias Gerardo Bilotta. Secondo le indagini della guardia di finanza è stato messo in piedi un sistema per distrarre fondi pubblici destinati all’attività sanitaria.