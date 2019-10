Furgone in fiamme a Mugnano del Cardinale Nessuna conseguenza per il conducente

Paura sulla Statale 7, nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale. Ieri sera, intorno alle 23, un furgone in transito ha improvvisamente preso fuoco. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Vigili del Fuoco di Avellino. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente. i vigili hanno poi messo in sicurezza l' automezzo incendiato. Per il conducente nessuna conseguenza tranne un grosso spavento.