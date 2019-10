Investito a Pianodardine, muore dopo 15 giorni di agonia Non ce l'ha fatta il 62enne di Avellino

Purtroppo non ce l'ha fatta il 62enne (N.A.) investito dalla sua stessa auto in via Pianodardine ad Avellino. La mattina del 2 ottobre l’uomo si era fermato a parlare al telefono davanti la sua macchina (parcheggiata lungo il marciapiede). Improvvisamente, piomba un’altra auto guidata da un uomo, che con molta probabilità aveva perso il controllo, che tampona violentemente la vettura del 62enne. L’uomo, dunque, viene investito dalla sua stessa vettura. Trasportato immediatamente in ospedale, le sue condizioni appaiono subito gravi.Nel pomeriggio di ieri, i medici hanno accertato la morte cerebrale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e, dopo due settimane, il 62enne ha smesso di lottare.