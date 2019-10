Spaccio di droga ad Avellino: 20enne di Solofra ai domiciliari I controlli

Spaccio di droga in Irpinia, controlli a tappeto con posti di controllo e verifiche mirate. I Carabinieri, nell’ambito di un servizio preventivo per la lotta allo spaccio di droga specialmente tra le fasce della popolazione giovanile, hanno proceduto al controllo di un ventenne di Solofra, sorpreso mentre cedeva ad un altro giovane una bustina contenente 4 grammi di marijuana per 25 euro.

Un’altra bustina di cellophane contenente circa una quindicina di grammi di analoga sostanza stupefacente, è stata rinvenuta a seguito di perquisizione personale. Nel corso dei controlli nella sua abitazione è stato trovato e sequestrato un bilancino di precisione, altro materiale utile per il confezionamento delle dosi nonché ulteriori 90 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Il ventenne è stato arrestato per Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

Dopo le formalità di rito espletate in caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino il giovane è stato sottoposto ai domiciliari.