Giovane sorpreso con la droga, denunciato dai carabinieri I controlli dei carabinieri a Monteforte Irpino

Questa notte, a Monteforte Irpino, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un ragazzo del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, notato un gruppo di giovani, hanno proceduto al controllo. All’esito di perquisizione personale, uno di loro è stato trovato in possesso di cinque dosi di hashish (per un peso complessivo di circa 10 grammi) e di una modica quantità di marijuana. La droga è stata sequestrata e per il giovane è scattata la denuncia.

Gli stessi carabinieri hanno invece denunciato un trentenne di origini romene ritenuto responsabile del reato di evasione: sottoposto alla detenzione domiciliare, al momento del controllo eseguito in nottata, non è stato trovato nell’abitazione.