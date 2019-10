Incidente stradale: avellinese muore a Carpi Carmine Pascucci è deceduto nella carambola mortale tra tre auto

Uno schianto violentissimo, una carambola mortale che ha coinvolto tre mezzi, due automobili e un autoarticolato, e che ha lasciato sull’asfalto un’altra vittima. Tre invece i feriti, per fortuna nessuno di loro in gravi condizioni. È il bilancio pesantissimo dell’incidente avvenuto ieri mattina lungo strada Nazionale per Carpi. A perdere la vita un uomo di 75 anni, Carmine Pascucci, originario di Avellino ma residente a Carpi.

Carmine Pascucci viaggiava solo in auto al volante della sua Opel Astra in direzione Modena. Intorno alle 9,20, poco prima di Lesignana l'impatto violentissimo. E' in corso di accertamento la dinanica. L'impatto è avvenuto con un autoarticolato che andava verso Carpi.

A seguito dello scontro una Alfa Romeo Mito che seguiva il mezzo pesante lo ha tamponato. Per l’avellinese non c’è stato nulla da fare, mentre è rimasto illeso il camionista, ferite non gravi per le due persone che si trovavano a bordo della Mito.

I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro dalla municipale a disposizione per ulteriori rilievi; i conducenti del tir e della vettura che lo ha tamponato sono stati sottoposti ad alcol test che ha dato in entrambi i casi esito negativo.