Incidente nella notte: studente avellinese muore a Napoli Giuseppe Graniero viaggiava a bordo della sua Ducati Monster quando si è schiantato con un'auto

Si è schiantato contro un'automobile che stava entrando in un parco privato, l'ha presa in pieno, tra la portiera e parabrezza. Hanno provato a salvarlo con una corsa in ospedale, ma le ferite riportate nell'impatto erano troppo gravi: è morto così Giuseppe Graniero, studente di 32 anni di Avellino, ennesima vittima deceduta in un incidente stradale in via Diocleziano, tra le arterie più pericolose di Napoli.

Giuseppe Graniero viaggiava a bordo della sua moto Ducati Monster quando si è scontrato con un'auto Peugeot su via Diocleziano.

Il tragico impatto è avvenuto poco prima di mezzanotte, intorno alle 23.30. Il giovane, studente di Ingegneria, è stato soccorso dal 118 ma le ferite erano troppo gravi e così è arrivato già senza vita al presidio di via Terracina. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i poliziotti municipali dell'Infortunistica stradale che hanno subito prestato i primi soccorsi. Giuseppe indossava il casco di protezione ma purtroppo l'impatto gli è costato la vita.



Da accertare la dinamica del sinistro mortale.Alla guida delle Peugeut che procedeva verso piazza Bagnoli, c'era un uomo di 70 anni del centro di Napoli. Secondo quanto ricostruito lo scontro sarebbe avvenuto mentre l'automobilista stava entrando in un parco privato e il centauro che proveniva dalla direzione opposta, si è schiantato sullo sportello del veicolo.

L'automobilista potrebbe non aver garantito la precedenza al centauro come previsto dal codice della strada, ma gli accertamenti sono in corso. Per la vittima, ora nel reparto di Medicina legale del Policlinico, è stato predisposto l'esame autoptico mentre per il 60enne gli esami di rito.

Dall'inizio del 2019 su via Diocleziano si sono registrati 3 incidenti mortali e un grave investimento che ha provocato la perdita di una gamba alla vittima. troppe croci e sangue su un tratto di strada diventato maledetto per le migliaia di persone ogni giorno in transito.

Ad agosto una donna anziana fu investita da uno scooter mentre attraversava la strada e a maggio un ragazzo di 21 anni era morto in uno scontro tra il suo scooter e un'automobile; a febbraio, invece, una donna di 39 anni era stata investita da un'automobile e aveva perso una gamba.