Ripresi gli sfratti degli abusivi, liberati due appartamenti Il blitz è scattato a rione Parco e via De Capraris in un clima di tensione ma senza incidenti

Sono ripresi da questa mattina gli sfratti ad Avellino. Come promesso dall'assessore Marianna Mazza il piano del comune va avanti. Non ci sono stati momenti di tensione, almeno finora. Il blitz dei vigili urbani, guidati dal comandante Arvonio, affiancati da polizia e carabinieri con l'ausilio del 118 e dei vigili urbani, è iniziato a via De Capraris, nei pressi dello stadio, dove è stato liberato un appartamento occupato abusivamente da una donna. Il secondo sfratto è stato, invece, eseguito a rione Parco: anche in questo caso nessuna opposizione da parte di un 40enne che viveva nell'appartamento occupato abusivamente e che ha lasciato senza problemi. Ora si continua con altri interventi da parte della task force del comune che dovrà affrontare anche casi drammatici che però - come preannunciato dall'assessore Mazza - saranno valutati con estrema cautela e discrezione.