Abusivismo commerciale, carabinieri in azione a Grottaminarda Contrasto dell'illegalità diffusa in Valle Ufita

I carabinieri della stazione di Grottaminarda hanno sorpreso lungo le strade cittadine un giovane senegalese intento a vendere, senza le prescritte autorizzazioni, portafogli, bracciali, cinture ed oggetti vari.

Oltre alla prevista sanzione pecuniaria, per lo straniero, domiciliato a Foggia, è scattata la proposta di foglio di via obbligatorio, per la sua ingiustificata presenza nel comune ufitano. La merce è stata sottoposta a sequestro.