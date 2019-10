Dissequestrato lo studio medico Tirone, riapre a giorni Dopo otto mesi dai sigilli dei Nas di Salerno

Dopo otto mesi dai sigilli riapre lo studio medico Tirone. Finisce l’incubo per i fratelli specialisti in Oculistica, odontostomatologia e chirurgia plastica. Nei prossimi giorni la riapertura del centro di Viale Italia. Nel febbraio del 2019 il primo controllo effettuato dai Nas di Salerno che ne ha disposto il sequestro, tre mesi dopo, maggio 2019, la conferma sempre disposta dai Nas di Salerno coordinati dalla locale Procura della Repubblica. Oggi, a distanza di otto mesi, il via libera per il dissequestro. In mattinata, dopo una nuova visita dei Nas, l'ok alla riapertura dello studio che riprenderà a pieno ritmo e come prima nei prossimi giorni.