Donna investita in piazza Kennedy, è grave in ospedale E' accaduto all'altezza della rotatoria intorno alle 10

Ancora una donna investita in piazza Kennedy. Pochi minuti fa, all'altezza della rotatoria, una anziana, intenta ad attraversare, è stata presa in pieno da un'auto, guidata da un'altra donna. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza. Secondo una prima ricostruzione, pare che la donna stesse attraversando, tirando un carrellino della spesa. La macchina che l'ha investita si è subito fermata e la conducente ha prestato soccorso alla malcapitata, immediatamente trasportata in ambulanza all'ospedale Moscati di Avellino. Le sue condizioni sono critiche.