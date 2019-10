Viola le prescrizioni imposte dai giudici: 40enne in carcere Nei guai un uomo di Napoli, già sottoposto ai domiciliari

Si sono riaperte le porte del carcere di Avellino per un 40enne della provincia di Napoli, già sottoposto agli arresti domiciliari.

Il provvedimento di sostituzione della misura, emesso nei confronti dell'uomo dall’Ufficio di sorveglianza del tribunale di Avellino, è scaturito a seguito di denuncia per l’inosservanza di alcune prescrizioni impostegli: in particolare, all’esito del controllo eseguito dai carabinieri della stazione di Montoro Inferiore, l'uomo è stato sorpreso presso la sua abitazione in compagnia di due uomini (anche loro della provincia di Napoli e con a carico precedenti), violando il divieto di incontro e colloquio anche telefonico o telematico con persone diverse dai propri familiari.

Da qui l’ordine di sospensione provvisoria degli arresti domiciliari con contestuale accompagnamento in istituto penitenziario.

Successivamente alla notifica del provvedimento, il 40enne è stato accompagnato nella Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.