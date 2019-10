Criminalità, Piantedosi: "Grande reazione dello Stato" Il capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno ha commentato cosi la recente operazione dei CC

"Per la città di Avellino è un momento delicato ma la risposta dello Stato è stata perentoria". Matteo Piantedosi, Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, ha commentato così la recente operazione dei carabinieri e della dda napoletan che ha permesso di smantellare il clan Partenio. "Amo la mia terra, amo la provincia di Avellino e lo confermo. Una terra che sta attraversando momenti difficili, particolari, ma personalmente, più che guardare al male, guarderei al bene, alla cura e, quindi, alla capacità di reazione che lo Stato ha avuto e che continua ad avere”. Accanto a lui, il Prefetto di Avellino, Maria Tirone, ed il Questore Botte.

Piantedosi ha partecipato all'ospedale Moscati alla consegna di un ecografo vascolare da parte di "Donatorinati" della Polizia di Stato all'unità operativa complessa di Immunoematologia e Medicinma trasfusionale anche nella sua veste di presidente di Donatorinati Emilia Romagna. "Una bellissima giornata, donare salva le vite umane e sono doppiamente contento per essere oggi a stretto contatto con un'eccellenza dellsa sanità, il Moscati.".

In precedenza il capo di gabinetto del viminale era stato in Prefettura dove l'associazione nazionale della polizia di stato lo ha insignito della carica di socio onorario. "Altra grande soddisfazione, è stato bello ricevere l'attestato in quella Prefettura dove firmai il concorso per diventare Prefetto, da dove è cominciata la strada che mi ha portato fino a quello che sono diventato oggi".