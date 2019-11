Pronti per compiere furti, allontanati due napoletani Durante i controlli dei carabinieri ad Ospedaletto D'Alpinolo

Ad Ospedaletto d’Alpinolo, una pattuglia della locale stazione dei carabinieri ha sorpreso due persone che si aggiravano con fare ritenuto sospetto nella zona industriale.Si tratta di un 30enne ed un 55enne di Pomigliano d’Arco, già noti alle forze dell'ordine, che non sono stati in grado di offrire una motivazione, giudicata valida dai militari, sulla presenza da quelle parti. Sono stati proposti per il foglio di via obbligatorio.