Deteneva illegalmente cartucce per fucile: 50enne denunciato Durante i controlli dei carabinieri di Ospedaletto. Nei guai un uomo di Mercogliano

I carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, all’esito di un servizio di osservazione e controllo predisposto dal comando Provinciale di Avellino, finalizzato principalmente alla prevenzione e la repressione dei reati connessi all’attività venatoria, hanno denunciato un 50enne di Mercogliano, ritenuto responsabile di detenzione abusiva di munizioni.

Nel corso del servizio di perlustrazione svolto in località montana dove erano stati segnalati alcuni casi di bracconaggio, i carabinieri, insospettiti dalle circostanze di tempo e di luogo, procedevano al controllo di un’auto. A seguito di perquisizione, nella tasca di un giubbino che era all’interno del veicolo, gli operanti rinvenivano circa una dozzina di cartucce per fucile calibro 20, illegalmente detenute. Alla luce di quanto accertato, per l’automobilista è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 697 del Codice Penale. Le cartucce illegalmente detenute, sono state sottoposte a sequestro.