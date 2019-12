Sversano acque reflue di un frantoio nel vallone: denunciati L'intervento dei carabinieri di Serino a Santo Stefano del Sole

I carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato 3 persone ritenute responsabili dello sversamento illecito di acque reflue di vegetazione. Nello specifico, a Santo Stefano del Sole, all’esito di controlli i carabinieri hanno riscontrato nel vallone “Calabrone” la presenza di acqua con colorazione scura e fortemente maleodorante. Risalendo a piedi il corso del vallone sono giunti in un punto nel quale hanno notato la fuoriuscita di una sostanza melmosa e liquida da un tubo, nascosto nella vegetazione, proveniente da un frantoio, collegato al pozzetto di ispezione dell’opificio in modo da far confluire direttamente nel vallone le acque reflue di vegetazione prodotte dallo stesso. Sia il tubo che il pozzetto d’ispezione sono stati sottoposti a sequestro.