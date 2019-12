Cervinara, caso di meningite: 40enne grave al Cotugno Ricoverato nel giorno della vigilia di Natale. Il sindaco Tangredi in stretto contatto l'Asl

Un caso di sospetta meningite a Cervinara. Un uomo di 40 anni, il giorno della vigilia di Natale è stato ricoverato in ospedale. Presentava già da diversi giorni una forte febbre, accompagnata da forti dolori. Nonostante le cure del medico, lo stato di febbre non è sparito. E’ stato a quel punto che i familiari hanno deciso di trasportarlo in ospedale. Il 40enne è stato portato prima al Rummo di Benevento e poi, data la gravità del caso, è stato disposto d’urgenza il trasferimento al Cotugno di Napoli.

Naturalmente, come accade in questi casi, si valutano le procedure di profilassi da adottare con tutti coloro che sono stati in contatto con il quarantenne, a cominciare dai giovani volontari del servizio della Misericordia a coloro che lo hanno soccorso appena è giunto in ospedale. Il sindaco di Cervinara Filuccio Tangredi è in stretto contato con l’Asl e con il Cotugno per sincerarsi delle condizioni dell’uomo.

«E' un Natale di grande apprensione per la nostra comunità - spiega il primo cittadino che conosce molto il 40enne - siamo in attesa di avere al più presto notizie dell'uomo con la speranza che ritorni a casa quanto prima».

Naturalmente, ora, all'ospedale Cotugno saranno avviati i protocolli per poter accertare che si tratta di Meningite. Al momento ci sono soltanto sospetti di una possibile malattia.