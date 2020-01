Movida violenta, rissa tra gruppi di ventenni Sono intervenute le forze dell'ordine per sedare gli animi

Violenta rissa nel centro di Cervinara. A darsele di santa ragione sarebbero stati due gruppi di giovanissimi, poco più che ventenni. Una notte di movida violenta in Valle Caudina. La rissa, avvenuta in due distinti momenti, si sarebbe consumata in piazza Municipio. Botte da orbi che hanno costretto ad intervenire le forze dell'ordine che stanno ricostruendo l'accaduto per far scattare eventuali denunce.