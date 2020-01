Sorpreso con l'hashish: denuncia e patente ritirata I controlli dei carabinieri di Montemarano

I carabinieri della stazione di Montemarano hanno segnalato un giovane del posto come assuntore di stupefacenti. Fermato a bordo di un’auto, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, per il giovane la segnalazione e il ritiro della patente di guida.