Giunti da fuori ad Ariano: denunciati e messi in quarantena Lotta serrata ai furbetti da parte delle forze dell'ordine

Li hanno fermati mentre si stavano recando a fare acquisti ad Ariano Irpino, provenienti dai loro comuni: il primo dalla Valle del Cervaro, l'altro dalla Baronia.

Nei guai sono finiti un giovane ed un anziano, sorpresi al bivio di Villanova, lungo la statale 90 delle Puglie, dalla Polizia Municipale. Pugno duro da parte della pattuglia composta dal sovrintendente Anna Villani dal maresciallo Alessandro Rossi e l'ispettore Raimondo Vitillo. Per i due automobilisti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Benevento e l'obbligo di effettuare 14 giorni di quarantena nei loro domicili. Avvisati per le rispettive competenze i sindaci dei comuni interessati e l'Asl.

E alcuni cittadini hanno segnalato ai carabinieri di Ariano Irpino, ci scrive un nostro lettore, che diverse persone, bypassando i posti di controllo e utilizzando strade secondarie rurali, raggiungono i comuni limitrofi. Viene rivolto un invito a tutti a documentare eventuali spostamenti illeciti e ad allertare immediatamente le forze dell'ordine.

Complessivamente, però, la città sta dimostrando un grande senso di responsabilità. Si esce davvero per esigenze strettamente necessarie, a fare la spesa o per recarsi in farmacia. Anche perchè non tutti possono farlo, non essendoci mascherine a disposizione.