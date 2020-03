Primo positivo a Pietradefusi. Belmonte: "Sta bene" Il sindaco dà la notizia con un video su facebook. Si tratta di un ospedaliero

Primo caso di positività a Pietradefusi. A dare la notizia il sindaco del Comune della Media Valle del Calore, Giulio Belmonte con un video su facebook. “Si tratta di un ospedaliero, ricoverato in ospedale, è in isolamento e sta bene. Anche la famiglia è in isolamento. Ringrazio i medici di base per quanto stanno facendo. Di mascherine ne abbiamo 50 in dotazione dalla Protezione Civile ma altre ne arriveranno. Ai cittadini – ha aggiunto Belmonte - dico di stare sereni e di continuare a restare in casa – Deve uscire soltanto una persona per famiglia per la spesa e gli altri acquisti necessari".