Dalla Puglia a fare spesa ad Ariano: denunciati Blocchi presidiati dalle forze dell'ordine ma i furbetti non mancano

Li ha fermati la Polizia Municipale ad Ariano Irpino, al Bivio di Villanona. Ancora due denunce all'imbocco della strada provinciale 10.

Ad incappare questa volta nella rete degli agenti, ad uno dei varchi presidiati, sono stati due automobilisti: il primo proveniente dalla Valle del Cervaro, l'altro da un comune della vicina provincia di Foggia. Tornavano entrambi da un supermercato.

A fermarli sono stati il sovrintendente Anna Villani e i marescialli Alessandro Rossi e Maurizio De Lillo. Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Benevento saranno ora obbligati a rispettare 14 giorni di quarantena. Informati per i provvedimenti di competenza l'Asl e i rispettivi comuni.

L'attività proseguirà senza sosta. Intensificati i controlli anche ai vari incroci in cui sono stati posizionati i blocchi fisici con new jersey in qualche caso spostati da qualche automobilista indisciplinato. Un comportamento inqualificabile.