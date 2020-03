Li hanno devastati ancora, i veri irresponsabili sono loro Nuovamente danneggiate le barriere new jersey. E' caccia ai vandali

Li hanno devastati ancora e sempre allo stesso punto; lungo la strada che dalla stazione di Ariano Irpino porta alla 90 bis, verso il Miscano e Fortore.

A fare la scoperta stamane sono stati i volontari dell'associazione Aios, che hanno subito informato la Polizia. Le barriere oltre ad essere spostate da veri e propri delinquenti e irresponsabili sono state devastate.

C'è qualcuno che ha letteralmente preso di mira i blocchi new jersey. E' l'ennesimo episodio nel giro di poche ore. Un fatto gravissimo sul quale stanno indagando le forze dell'ordine. Ed è una grave offesa anche a chi sta rispettando con grande senso di responsabilità le regole e le disposizioni del Governo, restando rigorosamente a casa, alle persone malate, alle vittime e a quanti stanno combattendo da giorni contro questo insidiosissimo virus.

Gesti squallidi che vanno puniti con pene severe, sui quali, come ha già annunciato il vice questore Maria Felicia Salerno, la Polizia non concederà sconti. I vandali del new jersey sono avvisati.