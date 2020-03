Dalla diocesi guidata da Melillo un respiratore al Frangipane Ancora una donazione alla struttura ospedaliera arianese

"Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Con queste parole la diocesi di Ariano Irpino- Lacedonia, attraverso il Vescovo Sergio Melillo, ha disposto l’acquisto di un respiratore per il trattamento di pazienti critici affetti da coronavirus che si trovano in terapia sub intensiva all'ospedale Sant'Ottone Frangipane

"Si tratta di un’iniziativa concreta per venire incontro alle difficoltà del momento” che hanno colpito, ormai da giorni, Ariano Irpino e tutti i paesi limitrofi che fanno parte della nostra diocesi. Ho provveduto ad acquistare un respiratore per gli ammalati ricoverati nell’ospedale di Ariano. Restiamo uniti e preghiamo affidandoci alla Vergine dell’Annunciazione."