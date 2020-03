Grave incidente: donna operata d'urgenza al Frangipane Non solo emergenza Covid-19, salvata una paziente grazie al funzionamento della sala operatoria

Non solo emergenza Covid-19 all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Una donna di 48 anni, di Fontanarosa è salva grazie al funzionamento della sala operatoria.

Vittima di un gravissimo incidente stradale, la donna è giunta in condizioni disperate al pronto soccorso di via Maddalena dove i medici, dopo averla stabilizzata l'hanno subito trasferita in sala operatori per essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Un politrauma toraco addominale piuttosto serio, lesioni multiple e diverse fratture. Ad operarla è stato il medico chirurgo Carmine Grasso che si è avvalso della collaborazione preziosa e a titolo volontario di due colleghi, Musto e Stanco. Attualmente la donna è sotto osservazione, intubata e potrebbe essere trasferita in un'altra struttura. Ma l'intervento è riuscito, grazie alla tempestività della macchina dei soccorsi.

E' una notizia che pone l'accento sull'importanza fondamentale del percorso di emergenza all'interno del Frangipane, a partire dalla sala operatoria e dai vari reparti salva vita, che si spera possano riprendere presto ognuno le proprie attività. Unità operative che come ha già affermato il direttore general dell'Asl Maria Morgante non cesseranno, non perderà a vantaggio di non si sa di quali plessi e per quali oscure logiche.

Viene rivolto un appello al Governatore Vincenzo De Luca affinchè ogni struttura torni a regime e nello stesso tempo venga assicurata l'efficienza del reparto Covid. E' sotto gli occhi di tutto il grande sacrificio e la professionalità di chi opera attualmente all'interno.

Non va minimamente sottovalutata, la vicinanza del casello autostradale di Grottaminarda da un lato e della provincia di Foggia, dall'altro. E' da qui che provengono spesso pazienti politraumatizzati, vittime per più di incidenti stradali. Trasferirli altrove, addirittura potrebbe accadere anche fuori regione significherebbe, la fine. Come vi è il dramma di alcune donne incinte, che chiedono di partorire ad Ariano Irpino, in un reparto che si è da sempre distinto per le capacità professionali ed umane del personale sanitario.