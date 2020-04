Si scaglia contro un'infermiera: arrivano i carabinieri Mattinata movimentata al pronto soccorso di Ariano Irpino

Giunto al pronto soccorso di Ariano Irpino da Grottaminarda a seguito di un incidente con il motorino, dopo essere stato dimesso nel pomeriggio di ieri è rimasto per tutta la notte ad attendere qualcuno che potesse riportarlo a casa, stazionando fuori e dentro la struttura. Stamane in preda ad un raptus si è scagliato contro un'infermiera afferrandola fortunatamente in maniera lieve per il collo.

Sono dovuti intervenire i carabinieri del nucleo radiomobile di Ariano Irpino per riportare la calma. Protagonista del gesto un 40enne di Mirabella Eclano. I militari si sono subito attivati informando dell'accaduto il Comune eclanese e le associazioni di volontariato.

Da un lato il dramma umano, da parte di chi ha lamentato di essere stato letteralmente abbandonato, dall'altro le aggressioni gravi e ingiustificate che avvengono nelle strutture sanitarie in Campania, ai danni di operatori che necessitano di maggiori tutele.

Nel caso specifico di Ariano, in un pronto soccorso dove con tanti sacrifici e abnegazione si è ripristinato un clima di serenità e sinergia, non è più concepibile assistere ad episodi del genere e come se non bastasse subire ora anche aggressioni gratuite.