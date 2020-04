Muore a 44 anni. E' la vittima arianese più giovane di Covid Era ricoverato nella città ospedaliera di Avellino

Non ce l'ha fatta purtroppo il 44enne arianese ricoverato nella città ospedaliera di Avellino.

Vincenzo Gambacorta, sposato e padre di due figli piccoli è deceduto in serata, nell’unità operativa di anestesia e rianimazione dell’azienda Moscati.

In lutto contrada Difesa Grande, dove il giovane, insieme alla sua famiglia era molto conosciuto e stimato. Un grande lavoratore, persona onesta e sempre cordiale con tutti, di una bontà unica. Un grande lottatore nei giorni bui e difficili di Difesa Grande. Una notizia tristissima che ha segnato profondamente la comunità arianese e in modo particolare la contrada a lui tanto cara.

Erano apparsi speranzosi tutti dopo quel primo tampone risultato negativo ma purtroppo ingannevole. Si era accesa la speranza. Poi nel giro di poco tempo non si è capito più nulla. Ha lottato con coraggio e fino all’ultimo, senza mai mollare. Familiari e amici speravano in un miglioramento che purtroppo non c'è stato. Questa sera il cuore di Vincenzo, per tutti Enzino, si è fermato per sempre.

E' la vittima numero 21 di Covid-19 ad Ariano Irpino, la più giovane, dall'inizio di questa maledetta epidemia. La salma giungerà domenica da Avellino, per la benedizione in forma strettamente privata nel cimitero arianese.