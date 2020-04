Controlli rigidi anche dopo la zona rossa ad Ariano Le forze dell'ordine non abbassano minimamente la guardia

Fine della zona rossa ma non dei controlli lungo le strade ad Ariano Irpino. Non ci sono più i varchi delle forze dell’ordine ma le verifiche delle autocertificazioni proseguiranno incessantemente fino alla mezzanotte del prossimo 3 maggio.

A Cardito, lungo la statale 90 delle Puglie, ieri pomeriggio è sceso in campo il decimo reggimento carabinieri Campania, insieme ai militari del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia.

In località San Pietro, una volante della Polizia ha inseguito un’auto dopo aver riscontrato un’anomalia. Alla guida della vettura, un uomo proveniente da un comune limitrofo, senza una valida motivazione. E' stato sanzionato per la terza volta nel giro di pochi giorni.

Al bivio di Melito Irpino, alle porte di Ariano. La strada è libera. E' cessato il presidio fisso della Guardia di Finanza. Così come in altre zone della città, ai confini con il foggiano e il beneventano. Resta attivo il divieto assoluto di uscire dalla città se non per motivi di lavoro o di salute, sempre munendosi di apposita autocertificazione.

Una giornata quella di ieri segnata da un evento triste. La morte dell’ultimo tra i pazienti ricoverati nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Gino Baviello, 58 anni, di Villanova del Battista, sposato e padre di due figli non ce l’ha fatta a sconfiggere il Covid-19. Volontario attivissimo della Croce Rossa italiana e operaio di Irpinambiente. E’ la terza vittima nel comune villanovese dall’inizio dell’emergenza. La salma questa mattina sarà trasportata nel cimitero del suo paese per la benedizione, partendo dall'obitorio del Frangipane.

E da ieri sera è salita la preoccupazione dopo i due nuovi tamponi risultati positivi ad Ariano Irpino, che vanno ad aggiungersi agli altri due di mercoledi scorso. Per una questione tranquillità viene formulata una richiesta all'Asl affinchè, si possa chiarire, nell'interesse della comunità arianese, se si tratta di tamponi effettuati recentemente dalle unità mobili in città o relativi a pazienti già ricoverati in ospedale o sottoposti a quarantena.