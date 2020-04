Infortunio domestico, muore 69enne Fatale la caduta in casa mentre eseguiva alcuni lavori

Infortunio domestico mortale a Bagnoli Irpino. Nel pomeriggio un 69enne del posto, mentre eseguiva lavori nella propria abitazione, per cause ancora in corso di accertamento, perdeva l'equilibrio e cadeva. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella e il personale medico che non potevano far altro che constatare il decesso dell'uomo. Il magistrato deciderà se disporre o meno l'autopsia sul corpo del 69enne e si dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.