Non comunica il trasferimento del fucile da una casa all'altra Sequestro e denuncia per un uomo di Altavilla Irpina

I carabinieri di Altavilla Irpina hanno denunciato un uomo che deteneva illegalmente una decina di cartucce a palla singola e non aveva ottemperato all’obbligo di ripetere la denuncia in caso di trasferimento di un’arma in luogo diverso da quello indicato in precedenza all’autorità di polizia. Fucile e munizioni sono stati sottoposti a sequestro penale.