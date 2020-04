Da Greci ad Ariano senza giustificato motivo: sanzionato Terza multa in pochi giorni per un 40enne

Da Greci ad Ariano Irpino senza giustificato motivo, privo di autocertificazione e mascherina. 500 euro di multa per un 40enne fermato da una pattuglia della Polizia Municipale al bivio di Villanova, lungo la statale 90 delle Puglie.

Si tratta dell'ennesimo verbale nel giro di pochi giorni. Era stato già sanzionato per ben due volte consecutive dagli agenti del locale commissariato di Polizia. Ma evidentemente la lezione non è servita finora.

Ad intervenire al bivio di Villanova il sovrintendente Anna Villani e il maresciallo Alessandro Rossi. E' lo stesso punto in cui durante i presidi delle forze dell'ordine in occasione dell'emergenza Covid-19 e dell'attuazione della zona rossa, la stessa polizia municipale, ha svolto un lavoro davvero solerte, emanando diverse sanzioni, quasi tutte a cittadini, provenienti da paesi limitrofi e in qualche caso anche da fuori regione.