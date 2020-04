Travolto da una lastra di ferro, muore 38enne Vittima Pietro Nuzzolo. E' successo sul Ponte Manna ad Ariano Irpino

Incidente mortale ad Ariano Irpino. E' successo intorno alle 12 nel cantiere del viadotto Manna dove si stanno eseguendo opere di manutenzione. Un operaio, Pietro Nuzzolo classe ’82 di Ariano è morto sul colpo, travolto da una struttura in ferro cha stavano scaricando da un tir. Secondo le prime indagini si sarebbe sganciata una catena che reggeva le strutture in ferro. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del giovane incastrato sotto il pesante materiale. Circa 20 quintali. I medici purtroppo hanno constato il decesso. Sul posto è giunto anche il medico legale per l’esame esterno. Sul caso naturalmente la procura di Benevento ha aperto un fascicolo. Indagano i carabinieri di Ariano Irpino. Il cantiere era stato aperto dopo tanti giorni di stop dovuto proprio all’emergenza Covid-19, ma non solo. Ariano Irpino fino a qualche giorno fa era stata dichiarata zona rossa per il numero eccessivo di contagiati. Ed ora un’altra tragedia che che si registra sulla città del Tricolle già abbastanza colpita dall’emergenza. Una tragedia sul lavoro che arriva a poche ore dalla festa dei lavoratori del primo maggio.

in aggiornamento