"Era una quercia Pietro nella vita e nel lavoro" Un tristissimo primo maggio in Irpinia

"Era una quercia, un armadio, capace di svolgere il lavoro anche per tre persone. Siamo addolorati, abbiamo perso un amico, un lavoratore vero."

E' il ricordo avvolto dal dolore più profondo, in questa ricorrenza del primo maggio, da parte dei colleghi di lavoro di Pietro Nuzzolo 38 anni appena compiuti, morto tragicamente ieri mattina nel cantiere del viadotto Manna, dove è in corso la manutenzione dei piloni da parte dell'Anas. Un primo maggio quello di oggi segnato dal dolore più profondo.

E' ancora incredula e frastornata Giuseppina De Furia, la giovane moglie di Pietro, colpita dalla terribile notizia ieri nel giorno del suo compleanno, mentre tutto le sorrideva intorno: "Non riesco a crederci, non ce la faccio. Mi sono ritrovata improvvisamente a piangere mio marito. Ma il mio dolore sembra non abbia interessato nessuna istituzione ieri. Abbiamo atteso notizie in auto che nessuno ci ha mai fornito, sola come un cane, con mio suocero e gli altri familiari. Non ci hanno fatto vedere neppure un carro funebre, abbiamo atteso invano per 7 ore in auto, davanti ad un bar, blindati. Solo alla fine siamo riusciti a sapere non dalle forze dell'ordine, ma da una persona che si è preoccupata di noi, che era stato trasferito da una strada secondaria a Giugliano in Campania. Neppureil passaggio di una bara, anche questo ci è stato negato. Un dolore e un distacco per noi ancora più grande. Altro al momento non ci è dato sapere. Ma ora chiediamo giustizia. Solo questo ci resta."