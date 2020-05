Anziano trovato morto con la badante suicida: mistero fitto Lui 99 anni, trovato senza vita seduto su una sedia e lei 64 anni, impiccata in un capannone

E' stato grazie ad un nipote dell'anziano insospettito dal rifiuto da parte della badante di farlo entrare in casa di suo nonno se è stata portata alla luce la triste e sconcertante storia di Villanova del Battista. Il giovane incaricato dal figlio del 99enne che vive altrove, anche lui dubbioso per non essere più riuscito a parlare al telefono con suo padre ha deciso di allertare i carabinieri.

E così non avendo ottenuto alcuna risposta, militari hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione da un cancelletto. Carmine Iannarone è stato trovato seduto su una sedia vicino ad una veranda, morto sembrerebbe già da alcuni giorni. La badante invece, vista l'ultima volta tra la serata di giovedì e la mattina del primo maggio, impiccata in un capannone adibito al deposito di legna e attrezzi vari.

Che cosa realmente è accaduto in contrada Pila, dove nessuno tra i vicini, tranne il ripetuto abbaiare dei cani, ha visto o sentito nulla? Da quanti giorni l'anziano sarebbe morto e perchè la donna aveva timore di far entrare parenti in casa? Cosa è scattato nella mente della 64enne, molto legata ormai da anni all'uomo, a tal punto da compiere un gesto del genere?

Interrogativi che potrebbero trovare risposte nelle prossime ore dalle meticolose indagini dei carabinieri di Zungoli e Ariano, i quali si sono avvalsi anche dei colleghi della scientifica di Avellino. Le due salme intanto su disposizione della magistratura, dopo un primo esame esterno da parte del medico legale Lamberto Pianese, sono state entrambe trasferite dall'impresa di onoranze funebri Silano nell'obitorio del cimitero di Villanova del Battista.