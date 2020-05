Anziano cade sul marciapiede e batte la testa a terra/VIDEO Paura per un anziano di Mirabella Eclano di ritorno da un centro medico ad Ariano Irpino

Si reca ad effettuare una visita di controllo in un centro antidiabetico e all'uscita inciampa su un marciapiede e cade a terra battendo violentemente la testa. Paura in via XXV Aprile ad Ariano Irpino per un anziano di Mirabella Eclano. Il 69enne, autonomo stava raggiungendo la sua auto, a pochi metri dal Centro Medico San Luca, per fare rientro a casa. A soccorrerlo con immediatezza sono stati alcuni passanti insieme ad un operatore grafico che opera sul luogo in cui è avvenuto l'inicidente. L'anziano era cosciente, vigile, sanguinante tra la testa e il volto e lamentava dolori ad una gamba. E' stato affidato alle cure dei sanitari del 118