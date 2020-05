VIDEO e FOTO/Auto in fiamme lungo viale Tigli ad Ariano Fumo e fiamme lungo viale tigli. Nulla da fare per una fiat 600 di proprietà di una donna

Auto in fiamme lungo viale Tigli, davanti all'attuale ingresso della villa comunale, in una piazzola di sosta dei bus. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno subito allertato il 115. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Municipale con il sovrintendente Anna Villani e il maresciallo Alessandro Rossi. Quest'ultimo si è adoperato, munito di estintore, per impedire che le fiamme potessero raggiungere il serbatoio della benzina e provocare un'esplosione. L'arrivo successivo dei vigili del fuoco del locale distaccamento ha evitato ulteriori conseguenze a persone o cose. Probabilmente un'autocombustione alla base dell'incendio.