Infissi bucati, ladri in azione ad Ariano Due furti in contemporanea in via Giacomo Matteotti, appello a non abbassare la guardia

Ladri con la tecnica del foro agli infissi in via Giacomo Matteotti ad Ariano Irpino. E' successo ieri sera alle 21.00 circa.

Il racconto di un residente: "Mentre i miei genitori anziani erano in cucina con porta socchiusa ignoti hanno rovistato tutti gli ambienti portando via oggetti di argento e anelli di mia madre. Ma non è finita qui. Contemporaneamente hanno agito nella mia abitazione, usando un canalone per accedere al primo piano. Noi eravamo a casa dei miei suoceri. 60 giorni sempre in casa e ieri sera la beffa." Portati via anche qui anelli collane, brillantini vari e una fede. Hanno rovistato ovunque alla ricerca di soldi.

"Se doveva andare peggio meglio così." Un episodio grave stile via Petrara. Anche se in quel caso il bottino fu più consistente. Con la fase 2 dunque, la ricomparsa dei ladri nelle abitazioni. Da un incubo all'altro.

D'ora in avanti non resta che tenere alta l'attenzione e restare vigili, in difesa non solo della salute ma anche delle proprie abitazioni, diventate mai come in questo momento tanto familiari. Ma evidentemente, tutto questo neppure è bastato a scoraggiare malintenzionati...