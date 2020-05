Operaio morto ad Ariano, venerdì l'autopsia: tre indagati Il dramma dello scorso 30 aprile nel cantiere del viadotto Manna

Sarà il medico legale Elena Piciocchi ad eseguire l'autopsia di Pietro Nuzzolo, il 38enne operaio di Ariano Irpino rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

La professionista riceverà l'incarico domani, a Benevento, dal sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio nel corso di un'udienza, cui seguirà l'esame, per la quale sono state 'avvisate' tre persone: il titolare dell'impresa, il responsabile della sicurezza del cantiere e l'autista del camion, difesi, tra gli altri, dall'avvocato Giuseppe Bellaroba e, in questa fase, dagli avvocati Natasca Pastore e Niki Covelli; e le parti offese: la moglie della vittima, i genitori e la sorella, rappresentati, nell'ordine, la prima dall'avvocato Guerino Gazzella, gli altri dall'avvocato Franco Pepe.

Un atto dovuto per consentire a tutti la nomina di un consulente: nel caso dell'avvocato Gazzella la scelta è caduta sul dottore Oto Macchione.

Come si ricorderà, la tragedia si era consumata il 30 aprile nel cantiere Anas aperto per la manutenzione del viadotto Manna, dove il malcapitato era stato travolto da una mensola in ferro durante le operazioni di scarico da un tir. La dinamica è ancora al vaglio: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe spezzata una catena che reggeva le strutture in ferro in trazione dal mezzo.