Auto in panne in curva, agente di passaggio evita il peggio Un rapido intervento che ha evitato un maxi tamponamento lungo la statale 90 ad Ariano

Stava facendo rientro a casa nel rione Martiri, in direzione Foggia, dopo aver prestato servizio in carcere, quando improvvisamente ha notato lungo la variante in piena curva un'auto in panne guidata da una donna. Intuita subito la gravità delle situazione, l'agente di polizia penitenziaria Luciano Mastrangelo, non ha perso tempo e con l'aiuto di una squadra di volontari della pubblica assistenza Vita, di passaggio in quel momento, è riuscito a bloccare il traffico tempestivamente, evitando così un maxi tamponamento in quel punto già teatro di incidenti, anche mortali nel corso degli anni. La vettura della donna è stata subito allontanata, eliminando la situazione di pericolo. Alla fine la conducente ha ringraziato il poliziotto penitenziario, non nuovo a salvataggi del genere.