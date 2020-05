Ariano, sfonda il cancello della caserma dei carabinieri Rintracciato e bloccato a Bovino il presunto autore

Questa mattina il conducente di un Fiat Fiorino ha sfondato in retromarcia il cancello carrabile della compagnia dei carabinieri di Ariano Irpino in via Maddalena. Le immediate ricerche hanno permesso di individuare e bloccare il veicolo a Bovino in provincia di Foggia, con a bordo il presunto autore. Sono in corso accertamenti finalizzati a stabilire i motivi alla base del gesto.