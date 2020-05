Incendiata una betoniera su un carrello in pieno giorno Si indaga su uno strano episodio avvenuto nel rione Valle ad Ariano Irpino

E' accaduto in pieno giorno, mentre la città era impegnata nelle attività di sceening contro il Covid-19. Ignoti, non si sa per quale motivo, hanno incendiato un carrello betoniera parcheggiato momentaneamente nella parte superiore del silos Valle. Stando alle notizie raccolte dalla vittima del gesto vandalico, una persona del luogo, avrebbe udito voci concitate di più persone con ogni probabilità in preda ai fumi dell'alcol e poco dopo le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento per spegnere l'incendio. Al proprietario del mezzo, non è rimasto altro che denunciare l'accaduto ai carabinieri per le relative indagini.